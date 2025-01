Com um a menos, Botafogo leva virada do Criciúma e se despede da Copinha

Nesta quinta-feira, o Botafogo perdeu do Criciúma por 4 a 2 e foi eliminado da Copinha nas oitavas de final, no Estádio Manoel Francisco Ferreira. O Glorioso saiu na frente, mas se complicou após a expulsão de Justino no segundo tempo.

O Criciúma aproveitou a vantagem numérica para construir a vitória sobre o Botafogo na etapa final. Agora, o Tigre enfrenta a Ferroviária nas quartas de final do torneio.

Fim de jogo. Botafogo é superado pelo Criciúma nas oitavas de final da Copinha. #FogoNaCopinha2025 ? Henrique Lima/ BFR pic.twitter.com/KUTPURRL0p ? Botafogo F.R. (@Botafogo) January 16, 2025

O Jogo

O Botafogo abriu o placar aos 12 minutos. Após cobrança de lateral para a área, a zaga do Criciúma não conseguiu cortar bem e a bola sobrou para Charles na entrada da área. Ele ajeitou e acertou um belo chute para fazer 1 a 0. O Fogão perdeu o autor do gol ainda no primeiro tempo, já que sentiu um problema muscular e deu lugar a Lucas Camilo.

O Criciúma ficou na bronca com a arbitragem aos 37 minutos. Justino fez falta em Ruan Vitor na entrada da área e era o último homem. Ele recebeu apenas o amarelo, enquanto os catarinenses queriam a expulsão. O Tigre empatou aos 39 minutos. Após cobrança de falta, a bola ficou viva na área e Ruan Vitor aproveitou para deixar tudo igual.

O Botafogo ficou com um jogador a menos logo no começo da etapa complementar. Aos dois minutos, Justino fez falta, recebeu o segundo amarelo e acabou expulso. A virada veio aos 12 minutos. Após cruzamento da esquerda, João Libânia cabeceou e fez 2 a 1. O Criciúma ampliou aos 26 minutos, com Thales, e chegou ao quarto gol aos 39, com Kauã Lira.

Nos acréscimos da partida, aos 46 minutos do segundo tempo, Welinton acertou um belo chute de fora da área e fez um golaço, diminuindo para o Botafogo.