Vasco anuncia zagueiro Maurício Lemos, ex-Atlético-MG

O Vasco anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Maurício Lemos, de 29 anos, que defendeu o Atlético-MG nas últimas duas temporadas.

O que aconteceu

O uruguaio já estava treinando com o elenco cruzmaltino. Nesta terça-feira (14), inclusive, ele passou pelo tradicional trote, quando jogadores contratados passam por um "corredor polonês" feito pelos atletas que já integravam a equipe.

Maurício Lemos já estava na mira do Vasco desde o ano passado. Na ocasião, porém, o defensor não chegou a um denonimador comum financeiro com o Atlético-MG para conseguir sua liberação. No Galo ele disputou 57 partidas e fez três gols.

O zagueiro consultou o lateral direito Puma Rodríguez antes de fechar com o clube carioca. Ambos já atuaram juntos na seleção do Uruguai.

Fala, torcida vascaína! Aqui é o Maurício Lemos! Vamos todos juntos que esse ano de 2025 vai ser muito bom para nós

Maurício Lemos, nas redes sociais do Vasco

Revelado pelo Defensor Sporting (URU), Maurício Lemos se destacou após disputar o Sul-Americano e o Mundial Sub-20 pela seleção uruguaia. Ele rumou à Europa, onde defendeu as camisas do Rubin Kazan (RUS), Las Palmas (ESP), Sassuolo (ITA), Fenerbahce (TUR) e Beerschot VA (BEL), antes de se transferir para o Atlético-MG.