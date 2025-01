Palmeiras busca o tetra do Paulistão e estreia contra a bilionária Portuguesa

Atual tricampeão, o Palmeiras estreia no Paulistão nesta quarta-feira. Às 21h35, a bola rola no Allianz Parque para o duelo com a Portuguesa, agora rica após a transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O pensamento do time alviverde é conquistar o quarto título consecutivo do Estadual mais importante do País, um feito alcançado apenas uma vez na história, pelo extinto Paulistano, há mais de cem anos, entre 1916 e 1919.

O Palmeiras está invicto há 39 jogos na fase de grupos do Paulista. São 28 vitórias e 11 empates. A última derrota foi em abril de 2021, para a Inter de Limeira. No Allianz Parque, onde joga nesta quarta, o atual tricampeão estadual registra 23 jogos de invencibilidade pela competição - 20 vitórias e 3 empates desde 2021.

A tendência é de que o Palmeiras comece a competição com a base que Abel Ferreira usou em 2024. Isto é, o time inicia o torneio com poucas mudanças. De férias em Portugal por mais de um mês, o treinador teve uma semana a mais de folga, só chegou ao Brasil no último domingo e esteve presente em apenas um treinamento, justamente o último antes da estreia.

O Palmeiras inscreveu 32 atletas no Paulistão, incluindo o atacante uruguaio Facundo Torres, um dos dois reforços para a temporada. Paulinho, a outra cara nova, ainda não foi inscrito e se recupera de lesão. A lista também não tem Vitor Reis, jovem zagueiro vendido ao Manchester City.

Único reforço à disposição, Facundo Torres está animado com a oportunidade no Palmeiras, que pagou R$ 72 milhões por ele. "Eu vim para o Palmeiras porque é um clube enorme, gigante e que tem muitos objetivos importantes neste ano. Eu gosto de competir, e isso contribuirá com a minha carreira, é um salto importante. É um clube muito grande que me ajudará a chegar ao topo", afirmou o, que conversou com outros atletas que já atuaram pelo clube.

Agora transformada em uma SAF bilionária, com aporte previsto de R$ 1,2 bilhão, a Portuguesa montou um novo elenco para a disputa do Paulistão. Chegaram 15 atletas. Quase todos estarão à disposição para a estreia no torneio. O técnico é o jovem Cauan de Almeida, de 35 anos. Ele foi auxiliar de Mano Menezes no Corinthians em 2023 e seu último trabalho havia sido no América Mineiro.

Do total do valor que será investido, R$ 263 milhões serão aplicados diretamente no futebol do clube, diluídos em cinco anos. O valor será dividido da seguinte forma: R$ 44 milhões para o futebol de base, R$ 50 milhões para compras de jogadores, R$ 18 milhões para o CT, R$ 7 milhões para a equipe feminina e R$ 144 milhões para a folha salarial de cinco anos.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS X PORTUGUESA

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

PORTUGUESA: Rafael Santos, Alex Silva, Gustavo Henrique, Alex Nascimento e Lucas Hipólito; Tauã, Fernando Henrique e Daniel Júnior; Iago, Maceió e Henrique Almeida. Técnico: Cauan de Almeida.

ÁRBITRO: João Vitor Gobi.

HORÁRIO: 21h35

LOCAL: Allianz Parque.