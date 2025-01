Inter só empata contra o Bologna e perde chance de colar na liderança do Italiano

A Inter de Milão desperdiçou a chance de colar na liderança do Campeonato Italiano na tarde desta quarta-feira. Jogando no Estádio Giuseppe Meazza, o time da casa ficou no empate por 2 a 2 com o Bologna.

Com 44 pontos, três a menos que o Napoli e um a mais que a Atalanta, a Inter de Milão aparece na segunda colocação do Italiano. O Bologna, por sua vez, contabiliza 30 pontos e figura no oitavo posto da tabela.

A Inter volta a campo neste domingo para receber o Empoli às 16h45 (de Brasília), pela 21ª rodada. Já o Bologna encara o lanterna Monza no sábado, às 11h, no Estádio Renata Dall'Ara.

O jogo

Com marcação alta, o Bologna surpreendeu a Inter no começo da partida. Assim, aos 14 minutos, após a recuperação da posse no campo de ataque, o time visitante saiu na frente após chute de Nikola Moro, desviado pelo jovem argentino Santiago Castro.

A Inter conseguiu equilibrar a partida e empatou aos 18 minutos, com Dumfries. Os donos da casa, então, passaram a controlar o jogo e viraram aos 45 minutos, quando Lautaro Martinez marcou após assistência de Dimarco.

Na volta do segundo tempo, o Bologna retomou a proposta do início do primeiro tempo. Aos 18 minutos, Dimarco falhou ao marcar Orsolini, que passou para Holm definir o marcado final.