Giro da Rodada: Vitória goleia a Juazeirense e vence primeira no Baiano

Após empatar na estreia, o Vitória conquistou sua primeira vitória no Campeonato Baiano nesta quarta-feira. A equipe goleou a Juazeirense por 4 a 1, no Estádio Adauto Morais, em Juazeiro, pela segunda rodada do Estadual. Bruno Xavier, Wesley, Janderson e Osvaldo marcaram os gols dos visitantes. Patrik descontou para o time mandante.

O Vitória chegou a quatro pontos conquistados em dois jogos e assumiu a liderança do Baiano. Do outro lado, o Juazeirense perdeu a primeira na competição e ocupa a terceira posição, com três unidades somadas.

O Leão da Barra volta a campo no domingo, contra o Jacuipense, pela terceira rodada do Baiano. O Juazeirense encara o Barcelona-BA no sábado pela mesma competição.

O Vitória abriu o placar aos dez minutos do primeiro tempo. Após uma série de tentativas fracassadas, a bola sobrou para Bruno Xavier na pequena área, que aproveitou rebote de defesa do goleiro e mandou para o fundo das redes.

O time visitante ampliou o marcador aos nove minutos da segunda etapa. Após cruzamento da esquerda na área, o zagueiro Wesley, da Juazeirense, desviou contra o próprio patrimônio e marcou o segundo gol do Vitória.

O terceiro tento saiu dos pés de Janderson. Aos 24 minutos, o atacante recebeu passe na cara do gol e tocou na saída do goleiro. De pênalti, aos 32, Osvaldo marcou o quarto gol do jogo.

A Juazeirenze fez o gol de honra aos 45 minutos. O atacante Patrik invadiu a área e bateu na saída de Gabriel para descontar para os donos da casa.

Goiás perde para o Goiatuba na estreia do Cameponato Goiano

O Goiás estreou no Campeonato Goiano com derrota. Nesta quarta-feira, o Esmeraldino jogou fora de casa e perdeu para o Goiatuba por 2 a 1, no Estádio Divino Garcia Rosa. O goleiro Tadeu, de pênalti, marcou o único gol da equipe na partida.

No outro confronto do Goiano nesta quarta-feira, o Vila Nova venceu a Aparecidense por 1 a 0, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia. Bruno Mendes marcou o gol da vitória, a primeira do Tigrão em 2025.

Coritiba ganha do São Joseense pelo Paranaense

Após estrear com derrota para o Londrina, o Coritiba venceu pela primeira vez no Campeonato Paranaense. Nesta terça-feira, o Coxa bateu o São Joseense por 3 a 0, no Couto Pereira, em Curitiba. Júnior Brumado, Jamerson e Matheus Bianqui marcaram os gols do jogo.