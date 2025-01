Fim de uma era! Presidente da PFL confirma encerramento das atividades da marca Bellator

Os rumores se confirmaram e o fim de uma era do MMA foi oficializado. Fundado em 2008 por Bjorn Rebney, o Bellator teve suas atividades encerradas em 2025. A comprovação veio através da própria PFL. Por meio da figura de seu co-fundador e presidente, Donn Davis, a 'Professional Fighters League' informou que, daqui em diante, a marca do Bellator, que havia sido fundida em uma parceria firmada no fim de 2023, não será mais utilizada em eventos futuros.

Sendo assim, todos os atletas que, até então, pertenciam à companhia que já foi presidida por Scott Coker farão parte a partir de agora do plantel oficial de lutadores da PFL. Através do comunicado (veja abaixo ou clique aqui), divulgado na noite desta terça-feira (14), Donn Davis destacou a importância da marca Bellator, que continuará a ser respeitada pela atual administração. As redes sociais da liga, inclusive, ativas até o momento desta reportagem, tendem a permanecer no ar, já que contam com milhões de seguidores e podem passar a ser utilizadas para promover conteúdos da Professional Fighters Leagues.

"A Professional Fighters League adquiriu o Bellator MMA há um ano, principalmente por seu grande elenco de lutadores. A marca PFL tornou-se sinônimo do formato "ganhar e avançar" e inovação de produtos. A PFL se estabeleceu como uma marca premium fazendo coisas diferentes para ajudar a desenvolver nosso grande esporte que é o MMA. Daqui em diante, todos os eventos e conteúdos de luta terão a marca PFL. A marca Bellator carrega uma história rica que continuará a ser respeitada e apreciada em lutas selecionadas pelo título. Os fãs continuarão aproveitando o imenso acervo de lutas do Bellator e o conteúdo histórico de lutas em nossos canais sociais, digitais e de parceiros. Todos os nossos lutadores estão agora integrados e conectados em uma poderosa marca PFL em todo o mundo", destacou a nota oficial.

E os campeões do Bellator?

Recentemente, Donn Davis surpreendeu ao liberar Patrício Freire de seu contrato, tornando o agora ex-campeão do Bellator livre para negociar no mercado. Entretanto, a situação dos outros campeões como Usman Nurmagomedov e Corey Anderson permanece indeterminada. Ainda não se sabe se os títulos conquistados no Bellator serão válidos automaticamente também na PFL, ou se esse seleto grupo de atletas terá que se testar em possíveis superlutas diante dos campeões da PFL, a fim de definir os novos soberanos de cada categoria de peso.

Mudanças no formato de disputa

Para além de um plantel concentrado dentro de uma só marca em 2025, a PFL também terá outras novidades para esta temporada. O formato de torneio, com temporada regular, 'mata-mata' e um prêmio de 1 milhão de dólares ao vencedor não existirá mais. Em seu lugar, será promovido um 'Grand Prix' com oito atletas que, em confrontos eliminatórios de quartas de final, semifinal e final, competirão pelo cinturão e uma bonificação de 500 mil dólares. As categorias contempladas no novo modelo foram divulgadas por Donn Davis (veja abaixo ou clique aqui).

ALL fighters now integrated and connected in one powerful roster

One Brand ?@PFLMMA ?One Roster

Professional Fighters League #PFLMMA pic.twitter.com/JcylkqFQSA

- Donn Davis (@DonnDavisPFL) January 14, 2025

PFL World Tournament

8?? Weight-Classes

8?? Fighters Each

SINGLE ELIMINATION @PFLMMA 2025 ... APRIL 3 pic.twitter.com/SG14I1OPnr

- Donn Davis (@DonnDavisPFL) January 15, 2025