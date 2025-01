Com Yane Marques como vice, Marco La Porta assume a presidência do COB

Com Yane Marques como vice, Marco Antônio La Porta assumiu nesta quarta-feira a presidência do Comitê Olímpico do Brasil (COB) para um mandato de quatro anos. A cerimônia de posse, com a presença dos antecessores Paulo Wanderley Teixeira e Alberto Maciel Junior, ocorreu na sede administrativa do COB.

"Para chegar a ser uma potência olímpica, o Brasil precisa antes ser uma nação esportiva. E o COB tem papel fundamental nisso, unindo os stakeholders do Movimento Olímpico e fomentando a pirâmide do alto rendimento. Queremos uma base de praticantes, novos fãs, novos treinadores, novos organizadores, para que, na ponta do funil, tenhamos novas Yanes, novos Emanueis, novos atletas que possam performar nos Jogos Olímpicos", disse La Porta.

Educador físico, mestre em Ciências do Esporte e Ciência da Motricidade Humana, coronel reformado do Exército e técnico de triatlo, Marco La Porta é o décimo presidente da história do COB. Já Yane Marques, medalhista de bronze olímpica no pentatlo moderno, é a primeira mulher em um cargo tão alto no Movimento Olímpico brasileiro.

Ao tomar posse, La Porta anunciou uma primeira reunião de trabalho no final do mês, com a participação de todas as confederações e de todos os membros da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil (CACOB).

"O tema da nossa campanha o tempo inteiro foi que não pode estar atleta de um lado e confederação do outro. Queremos ter atletas sentados junto com as confederações, para criar uma relação mais próxima. Atletas têm condições de ajudar, ao mesmo tempo que precisam estar próximos para entenderem que, às vezes, os presidentes de confederação também têm as suas dificuldades. Um precisa escutar e ajudar o outro", disse Yane Marques.

Novos presidente e vice anunciaram também uma redução no número de diretorias, que passam de oito para quatro. Dois desses nomes tomaram posse nesta quarta: Manoela Penna, diretora de Comunicação e Marketing, e Marcelo Vido, diretor Administrativo e Financeiro.

La Porta e Yane também já indicaram Emanuel Rego, campeão olímpico de vôlei de praia e ex-secretário nacional de Esportes de Alto Rendimento, para o cargo de Diretor-Geral. O Conselho de Administração se reúne nesta quinta, com pauta que inclui discutir a aprovação da indicação. Se aprovado, Emanuel também atuará interinamente como diretor de Esportes.

La Porta, Yane e Emanuel foram formados gestores esportivos pelo Curso Avançado de Gestão Esportiva, promovido pelo Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), o departamento de Educação do COB. A nova gestão promete contratar uma auditoria externa para fazer uma análise não só financeira, mas também institucional da entidade, em busca de um modelo de gestão mais moderno e eficiente.

"Os investimentos precisam ser mais assertivos. Não adianta você ficar atirando em tudo, investindo recursos onde você não vai ter retorno na atividade fim. Temos que investir exatamente naquilo que nos interessa, que é a busca por medalhas. Queremos melhorar processos para ter um direcionamento exatamente naquele nosso objetivo final, que é realmente ter uma posição melhor no quadro de medalhas", disse La Porta.