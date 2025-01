Barcelona atropela Betis com show e golaços e vai às quartas da Copa do Rei

O Barcelona não deu a menor chance ao Betis, goleou por 5 a 1 nesta quarta-feira (15), no Camp Nou, e avançou às quartas de final da Copa do Rei.

O Barça deu show e só fez golaços. Gavi e Koundé marcaram no primeiro tempo, aos 5' e 27', enquanto Raphinha, Ferrán Torres e Lamine Yamal ampliaram no etapa final, aos 13', 22' e 30'. O brasileiro Vitor Roque fez o gol solitário do Betis, de pênalti, já aos 38' do segundo tempo.

O time catalão chegou a balançar as redes outras duas vezes, mas teve os gols anulados por impedimentos milimétricos após avaliação do VAR -marcados por Koundé e Yamal.

Raphinha segue fazendo uma temporada espetacular pelo Barcelona. O brasileiro agora soma 20 gols e nove assistências em 28 jogos em 2024/25. O grande nome do jogo, porém, foi o jovem Lamine Yamal, com um gol, assistência, dribles e um show à parte.

O Barça vinha de goleada de 5 a 2 sobre o rival Real Madrid na final da Supercopa da Espanha. Agora, enfrenta o Getafe fora de casa no próximo sábado (18), às 17h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol.

Como foi o jogo

O time de Hansi Flick passeou em campo no jogo único das oitavas. Foram precisos menos de cinco minutos para que o placar fosse inaugurado, em grande jogada de pé em pé. Na conclusão do lance, Gavi recebeu bom passe de Dani Olmo, dominou e finalizou rasteiro no canto.

O Barça fez 2 a 0 aos 27min e poderia ter ido para o intervalo já com uma goleada no placar. Em mais uma jogada espetacular, Koundé fez corta-luz, recebeu lindo passe com efeito de Yamal e finalizou de sem-pulo para marcar um golaço. O mesmo Koundé chegou a fazer outro golaço em mais uma assistência de Yamal, aos 49', mas o VAR anulou por impedimento.

O show continuou na etapa final. Yamal fez um belo gol pegando de primeira um lançamento de De Jong, mas o VAR anulou mais um por impedimento, na origem da jogada. Mas, no minuto seguinte, não teve VAR que atrapalhasse. Yamal puxou contra-ataque, foi travado na hora do chute e, no rebote, Raphinha fuzilou o goleiro.

Ainda deu tempo para mais dois do Barça. Ferrán Torres aproveitou passe em elevação de Dani Olmo, dominou e chutou forte, cruzado, e Lamine Yamal recebeu na direita, invadiu a área em velocidade e finalizou -a bola bateu no goleiro antes de entrar. Já aos 38min, Vitor Roque fez o único gol do Betis cobrando pênalti.