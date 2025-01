Após rescindir com o Santos, Lucas Lima renova contrato com o Sport e recebe novo número de camisa

O Sport anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato com Lucas Lima, que pertencia ao Santos, até dezembro de 2026. Além de ampliar o vínculo, o meia também é o novo camisa 10 do Leão da Ilha.

"Fala, torcedor rubro-negro. Aqui é o Lucas Lima. Queria dizer que 2025 é tudo nosso, renovei meu contrato e estou muito feliz. E tem mais uma novidade: agora eu sou o novo camisa 10 do Leão", disse o jogador, em publicação do Sport nas redes sociais.

Tem uma ligação especial para a torcida rubro-negra: é o nosso novo camisa ? na linha! ? #LL10 pic.twitter.com/3IFRR6xFHY ? Sport Club do Recife (@sportrecife) January 15, 2025

O meia de 34 anos rescindiu o vínculo com o Santos, que registrou o término do contrato no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta quarta. Assim, o atleta ficou livre para assinar em definitivo com o Sport.

Emprestado pelo time praiano, Lucas Lima foi um dos principais destaques do Sport em 2024. Com a camisa 19, o meia anotou quatro gols e 11 assistências em 52 jogos pelo Leão, que no ano passado conquistou o Campeonato Pernambucano e o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Lucas Lima iniciou a trajetória no Santos em 2014. O meia permaneceu no Peixe até 2017, quando foi contratado pelo Palmeiras. O jogador retornou ao Alvinegro Praiano em 2023, mas não conseguiu se destacar e foi emprestado ao Sport em fevereiro de 2024. Ao todo, ele disputou 251 jogos, marcou 21 gols e anotou 46 assistências pelo time paulista.