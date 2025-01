Alcaraz é só elogios a João Fonseca na Austrália: 'Fantástico'

Carlos Alcaraz venceu com tranquilidade na segunda rodada do Australian Open e chegou bem disposto para sua entrevista coletiva obrigatória nesta quarta-feira. Depois de dar um punhado de respostas protocolares sobre sua atuação e a partida contra o japonês Yoshihito Nishioka, o espanhol foi indagado sobre a atuação de João Fonseca na vitória sobre Andrey Rublev e se desfez em elogios ao brasileiro:

"Eu vi. Eu vi um pouco do começo e do fim da partida. O que posso dizer? Apenas incrível! A maneira como ele jogou sua primeira partida de grand slam contra o primeiro top 10 que ele enfrentou... É inacreditável como ele encarou a partida, como ele lidou com tudo, a partida em geral. Foi fantástico", disse o espanhol, atual número 3 do mundo.

Fonseca, lembremos, fazia sua primeira partida da carreira pela chave principal de um slam e derrotou o top 10 Andrey Rublev em três sets. Com o resultado, o carioca de 18 anos tornou-se o brasileiro mais jovem a vencer uma partida de chave principal no Australian Open, deixando para trás Maria Esther Bueno (20 anos e 3 meses em 1960) e Gustavo Kuerten (20 anos e 4 meses em 1997).

"Ele é alguém com quem terei de tomar cuidado, digamos. Ele vai estar lá. É apenas o começo do ano, apenas uma vitória em slams, mas ele vai chegar lá. Vamos colocar o nome de João Fonseca na lista dos melhores jogadores do mundo muito em breve", concluiu Alcaraz.