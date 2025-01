De virada, Cruzeiro ganha da Portuguesa e avança às oitavas da Copinha

O Cruzeiro garantiu vaga nas oitavas de final da Copinha nesta terça-feira, ao vencer a Portuguesa de virada, por 3 a 1, no estádio Prof. Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos. Davi abriu o placar para Lusa, mas Kaique Kenji, Fernando e Filipe Melere viraram para o Cabuloso.

Com a classificação, o Cruzeiro manteve a invencibilidade no torneio, com, agora, três vitórias e dois empates. A Portuguesa, por sua vez, se despede da Copinha com três vitórias, um empate e uma derrota.

O time mineiro irá enfrentar o Bahia nas oitavas de final do torneio. A data da partida ainda não foi definida.

?????????????! Os Crias derrotaram a Portuguesa, por 3 a 1, e estão nas oitavas de final da Copinha!!!! BORAAAAA!!!! ?? Kaique Kenji, Fernando e Filipe Melere marcaram os gols!!#CRUxPOR | 3×1 | #CriasDaToca pic.twitter.com/c5lVKPmhF1 ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) January 14, 2025

A Portuguesa abriu o placar aos oito minutos do primeiro tempo. Sciencia recebeu na direita e levantou na área. A defesa do Cruzeiro se atrapalhou e deixou a bola passar por toda a extensão da área. Quando a bola estava cruzando a linha, Davi desviou de cabeça para o fundo das redes.

Atrás do marcador, o Cruzeiro pressionou a Lusa e conseguiu o gol do empate aos 34 minutos. Após jogada pelo alto, a bola bateu no braço de Sciencia, e o árbitro assinalou pênalti para o Cabuloso. Kaique Kenji converteu a cobrança e deixou tudo igual.

O Cruzeiro virou o jogo aos três minutos, novamente de pênalti. Após tentativa de cruzamento na área, a bola tocou no braço de Kadu, e a penalidade foi marcada. Fernando deslocou o goleiro Edu e colocou o time mineiro na frente.

A equipe de Belo Horizonte matou o jogo aos 41 minutos. Depois de boa tabela, Filipe Melere invadiu a grande área, driblou a marcação da Portuguesa e bateu no rasteiro no canto para marcar um belo gol e classificar o Cruzeiro às oitavas de final.