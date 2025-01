Corinthians é salvo por Bahia, vence o Falcon e avança na Copinha

O Corinthians venceu o Falcon nesta segunda-feira (13) por 1 a 0, se classificando para a próxima rodada da Copinha.

O gol do duelo foi marcado por Bahia. Com o resultado, o Corinthians avançou para a próxima fase do torneio e vai enfrentar o Vila Nova-GO.

O confronto entre as equipes ainda não tem data e horário definidos. O Vila Nova venceu o Santo André por 1 a 0, também nesta segunda (13).

Como foi o jogo

Apesar do Corinthians ter começado melhor, o Falcon conseguiu se encontrar no confronto no primeiro tempo. O alvinegro paulista criou algumas oportunidades de gol e fez o goleiro Dida trabalhar para evitar o primeiro tento do jogo. Os donos da casa não tiveram tantas chances de finalizar, mas souberam se defender bem.

Na segunda etapa, Bahia não fez um bom jogo, mas anotou o gol da classificação. As equipes faziam um jogo sem oferecer perigo um ao outro, apesar do melhor momento do Corinthians. O meio-campista do Timão conseguiu abrir o placar já no final do duelo, e fez o único tento do jogo.

Gols e destaques

Quase o Corinthians abriu o placar. Nícollas abriu espaço pela direita e chutou forte no gol do Falcon, obrigando o goleiro Dida a fazer ótima defesa.

Kauê defendeu linda finalização. O lateral Guilherme achou espaço fora da área e chutou colocado. O goleiro do Corinthians se esticou por completo e tirou a bola de mão trocada.

Corinthians ficou muito perto de fazer o gol. Araújo cabeceou sozinho e acertou o travessão do gol do Falcon. No rebote, Gui acertou também de cabeça, mas o zagueiro tirou em cima da linha para evitar o tento alvinegro.

Gabriel Maranhão parou em Kauê. O atacante saiu sozinho pela esquerda da área ofensiva, finalizou e o goleiro do Corinthians conseguiu a defesa. O paredão deu bronca em todo time pela tranquilidade do rival para chegar ao gol alvinegro.

Bahia abriu o placar! O meio-campista do Corinthians recebeu praticamente sozinho na grande área, após escanteio, dominou e chutou no ângulo de Dida, aos 30 minutos da segunda etapa.

Ficha técnica

Falcon 0 x 1 Corinthians

Competição: Segunda rodada da Copinha

Local: Santo André - São Paulo

Data e hora: 13 de janeiro de 2025, às 17h30 (de Brasília)

Árbitro: Pedro Henrique de Paula

Assistentes: Vladimir Nunes da Silva e Raphael Martinasso Lima

Gols: Bahia, aos 30'/2ºT

Amarelos: Guilherme, Rauan, Bahia

Falcon: Dida; Guilherme, Julio, Arthur e Fernando; Flávio (Rauan), Emerson (Ariel), Marquinhos e Ricardo (Braz); Gabriel Maranhão (Samuel) e Jhon (Luan). Técnico: Alexandre Santos

Corinthians: Kauê; Caipira, Fernando, Garcez e Denner; Bahia (Thomas), Dourado e Luiz Eduardo (Araújo); Luiz Fernando (Dieguinho), Nícollas (Rodrigão) e Gui (Pellegrin). Técnico: Orlando Ribeiro