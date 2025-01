Atlético-MG derrota Botafogo-SP e se classifica à terceira fase da Copinha

Atlético-MG venceu o Botafogo-SP por 3 a 1 neste domingo (12), no Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho, pela segunda fase da Copinha. Gabriel Pfeifer, Lucas Inácio (contra) e Índio balançaram as redes para o Galo, enquanto Thalles descontou para o time paulista.

Com o triunfo, o Atlético-MG carimbou seu passaporte para a próxima fase e já conhece seu adversário, o Guarani que, mais cedo, superou o CA Bandeirante por 3 a 0. De outro lado, com a derrota, o Botafogo-SP se despediu da competição.

O compromisso da próxima etapa ainda não tem data e horário definidos.

O placar foi inaugurado pelo Atlético-MG logo aos dois minutos do primeiro tempo. Em jogada pela ponta direita, Lucas Souza dominou e encontrou Pedro Ataíde, que fez o pivô na área e passou para Gabriel Pfeifer. O atacante, então, finalizou firme e cruzado.

Aos 21 minutos da etapa inicial, o Atlético-MG aumentou a diferença. Após cruzamento de Jhonatan, Lucas Inácio, zagueiro do Botafogo-SP, tentou afastar a bola, mas jogou em direção à própria meta e marcou contra.

O Botafogo-SP descontou aos 27 minutos do segundo tempo. Ao receber passe de Pedro Severino na área, Thalles ajeitou para a perna direita e arrematou forte, rasteiro.

Aos 39 minutos da etapa complementar, o Atético-MG ampliou a vantagem. Em jogada de contra-ataque rápido, Índio recebeu passe de João Vilela e, cara a cara com o goleiro da equipe paulista, concluiu no canto direito para balançar as redes.