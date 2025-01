Transmissão ao vivo de Nova Iguaçu x Vasco: veja onde assistir

Nova Iguaçu e Vasco entram em campo hoje (11), às 16h30, em São Januário (RJ), no Rio de Janeiro, para fazer a estreia das equipes no Campeonato Carioca.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida pela TV Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

As equipes se enfrentaram na semifinal do Carioca do ano passado. Na ocasião, o Nova Iguaçu levou a melhor e se classificou para fazer a final contra o Flamengo.

O Vasco anunciou Fábio Carille como novo treinador para 2025. O comandante deixou a equipe do Santos logo após confirmar o retorno para a Série A em 2024.

O Cruz-Maltino ainda não terá o time principal em campo nas primeiras rodadas do Estadual. O técnico do sub-20 Ramon Lima ficará à beira do campo.

O Vasco tenta quebrar uma sequência de oito anos sem títulos do Carioca. A equipe possui 24 taças do torneio estadual.

Nova Iguaçu x Vasco -- Campeonato Carioca 2025