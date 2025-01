Sabino projeta temporada e vê concorrência na zaga como "boa" para o São Paulo

Contratado em 2024, Sabino realizará em 2025 sua segunda temporada como jogador do São Paulo. O atleta é uma das opções defensivas que o técnico Luis Zubeldía possui no elenco e foi importante em determinados momentos no ano passado.

Durante a pré-temporada do São Paulo, que acontece nos Estados Unidos, o zagueiro de 28 anos projetou 2025. O defensor afirmou que a equipe deseja ter uma temporada melhor do que a passada e destacou a importância de uma boa preparação no início do ano.

"Espero que possa ser um bom trabalho (pré-temporada) para fazermos um bom ano. Tem tudo para ser um ótimo ano para nós. Nós queremos chegar mais longe do que chegamos ano passado, para isso é importante fazer uma boa pré-temporada", comentou o zagueiro.

Além do defensor, o Tricolor também tem Arboleda, Alan Franco, Ferraresi e Ruan como alternativas para a zaga. Sabino, contudo, trata a concorrência no setor de defesa como uma situação normal e positiva para o São Paulo.

"Desde quando cheguei sempre respeitei os zagueiros que estavam aqui, a história que eles construíram. Eu continuo com esse mesmo pensamento, respeitando todos. A concorrência é normal e boa para o São Paulo. Temos ótimos zagueiros, quem entrar em campo vai retribuir da melhor maneira possível e representar muito bem o São Paulo", disse Sabino.

Em 2024, o jogador chegou a jogar improvisado na lateral esquerda, setor que ficou enfraquecido após as saídas de Welington e Jamal Lewis. Para a atual temporada, o Tricolor está perto de anunciar o argentino Enzo Díaz e chegou a um acordo com Wendell, do Porto. Assim, o setor ficará mais reforçado em 2025, para a "sorte" de Sabino, que brincou sobre jogar na posição.

"Calma aí. O Enzo Díaz chegou já, deixa ele na dele e eu na minha zaga. Lateral não é coisa de Deus. Se precisar eu vou, mas me deixa de zagueiro mesmo, na minha", brincou o jogador.

O São Paulo de Sabino segue se preparando para a temporada. A estreia da equipe em 2025 está marcada para a próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Orlando City Stadium, na Florida, pelo torneio amistoso FC Series.