Torcedor do Botafogo segue em Nárnia, diz Mattos: 'O futebol não sustenta'

Muitos torcedores do Botafogo seguem iludidos com a situação financeira do clube mesmo após a ameaça do elenco de não se apresentar por atraso de pagamentos, afirmou o colunista Rodrigo Mattos no Posse de Bola.

Chega uma hora que a realidade se impõe. O torcedor botafoguense continua, boa parte dele, em Nárnia, achando que o clube tem dinheiro para gastar o tempo inteiro. O que se mostra não é isso.

Rodrigo Mattos

Nárnia é um universo fantástico criado pelo autor C.S. Lewis como ambiente narrativo para as "As Crônicas de Nárnia", série de sete livros que chegou ao cinema. Resumindo: é um mundo paralelo.

Segundo Mattos, John Textor combinou de pagar os jogadores até o final de 2024, o que não aconteceu. O colunista apurou junto à Conmebol que as premiações pelo título da Libertadores foram depositadas na conta do Botafogo no fim do ano passado.

O próprio Botafogo reconhece, e a verdade é que está atrasado. Foi combinado pagar no fim do ano passado, e a nota do Botafogo não fala sobre isso, ela fala em pagar em 20 dias, mas não foi isso que foi combinado.

Se está atrasado é por um motivo, esse dinheiro foi usado em alguma outra coisa -- para tapar um buraco grande que o Textor está fazendo várias manobras financeiras para tentar resolver.

Rodrigo Mattos

É importante frisar que o Botafogo faz parte da rede de clubes de Textor, que encara uma série de problemas de fair play financeiro com o Lyon, na França.

Esse dinheiro é para reestruturar o grupo todo, não é para sair contratando. Pode vir um ou outro jogador, mas não é que o Botafogo vai ficar bilionário de uma hora para outra.

A verdade é que o futebol do Botafogo não sustenta. São jogadores que foram contratados e agora vão para o Lyon.

Rodrigo Mattos

Nas últimas temporadas, as transações entre os dois clubes se tornaram corriqueiras, a exemplo de Jeffinho e Adryelson.

Após o título da Libertadores, o meia Thiago Almada sinalizou que seguirá o mesmo caminho, cumprindo combinado prévio com a holding de Textor.

