Na estreia de Artur Jorge, Al-Rayyan goleia com show de Róger Guedes

Campeão brasileiro e da Libertadores da América pelo Botafogo, o técnico Artur Jorge estreou com o pé direito no comando do Al-Rayyan. Nesta sexta-feira, a equipe massacrou o Umm-Salal por 6 a 2, pela Liga do Catar.

Um velho conhecido do futebol brasileiro foi o destaque em campo no triunfo do Al-Rayyan. Ex-Corinthians, o atacante Róger Guedes marcou duas vezes e deu uma assistência no confronto.

O Al-Rayyan comemorou a segunda vitória seguida na competição após duas derrotas. O clube chegou a 16 pontos na classificação e espera o encerramento da rodada da Liga do Catar para conhecer a sua real colocação - é o quinto colocado provisoriamente.

A primeira posição da Liga do Catar está com o Al-Duhail - 25 pontos. Aliás, o líder do torneio é o próximo adversário do Al-Rayyan, no dia 23 de janeiro.