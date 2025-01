Victor Luís renova com o Vasco por mais duas temporadas

O lateral esquerdo Victor Luís acertou sua renovação até 2027 com o Vasco da Gama comandado pelo recém-chegado Fábio Carille. O jogador chegou ao Gigante da Colina no meio da temporada passada com contrato até o final de 2024.

Victor Luís publicou em suas redes sociais a confirmação da renovação e disse estar "feliz e honrado" em renovar seu acordo com o clube.

"Agradecer a Deus pela oportunidade e a todos que estão comigo e acreditam no meu trabalho. Que seja um período de conquistas para essa torcida que tanto merece. Vamos por mais", disse o lateral.

Com 13 jogos, um gol e uma assistência em 2024, ele chegou à equipe para ser reserva do lateral já estabelecido Lucas Piton. O lateral de 31 anos pertenceu ao Palmeiras por praticamente toda a sua carreira, de 2012 a 2022. Entretanto, neste período foi emprestado a times como Porto B, Ceará e Botafogo. Em 2023 foi transferido ao Coritiba, por onde jogou até ser contratado pela equipe cruzmaltina.

Neste sábado, o Vasco estreia no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, no estádio São Januário, às 16h30 (de Brasília).