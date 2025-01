Kvara pode trocar Napoli por gigante francês

O atacante georgiano Kvicha Kvaratskhelia pode deixar o Napoli nessa janela de transferências. O jogador de 23 anos é alvo antigo do Paris-Saint Germain, da França. Apesar de ser peça fundamental no esquema de Antonio Conte, Kvara ainda não renovou o contrato com a equipe italiana.

O Napoli joga duro nas negociações e, na última janela, recusou as investidas do PSG, considerando o atacante como inegociável. Porém, na atual temporada, David Neres despontou como o principal jogador do sistema ofensivo da equipe italiana, e a diretoria passou a considerar a negociação de Kvara por um valor adequado, já que ele recusou propostas de renovação de contrato por conta da insatisfação com o salário.

Desejo antigo da equipe parisiense, Kvara esteve em conversas com o PSG na última janela e ouviu propostas salariais maiores do que o atleta ganha no Napoli. Apesar da equipe italiana não ter o negociado, o atacante pediu um aumento, que não foi concedido pela diretoria do clube.

Com problemas ofensivos desde a saída de Kylian Mbappé, a diretoria do PSG tem como desejo um atacante rápido para tentar reagir na Champions League. No torneio europeu, a equipe parisiense amarga a 25ª posição, fora da zona de qualificação para a segunda fase.

Para flexibilizar a negociação de Kvara, o PSG estuda envolver o zagueiro eslovaco Milan Skriniar, ex-Inter de Milão. Entretanto, o Napoli segue querendo a partir de 80 milhões de euros (cerca de R$ 500 milhões) para abrir as negociações com o clube francês.