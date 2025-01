Após investidas do Santos, Zé Rafael começa pré-temporada no Palmeiras e tenta recuperar espaço

O meio-campista Zé Rafael parece determinado a seguir no Palmeiras. O jogador, que perdeu espaço ao longo do último ano despertou interesses de outros clubes, mas indica que fica no Verdão por mais um ano. O atleta se reapresentou com o restante do elenco e tenta, em 2025, recuperar a titularidade na equipe comandada por Abel Ferreira.

As equipes brasileiras que entraram na briga pelo jogador foram Fluminense e Santos. O Peixe, aliás, fez duas propostas pelo atleta. A primeira foi negada e a segunda, apesar de ter aumentado a oferta, também não convenceu o camisa 8 palmeirense a sair.

Zé Rafael está no Palmeiras desde 2019. Ao todo, são 311 partidas, 25 gols e 25 assistências, além de dois títulos da Libertadores (2020 e 2021), um da Recopa (2022), dois do Brasileirão (2022 e 2023), um da Supercopa do Brasil (2023), um da Copa do Brasil (2020) e quatro do Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024).

O volante tem contrato com o time alviverde até o final de 2026. Depois de um 2023 titular e de destaque, viveu uma temporada de altos e baixos no último ano, o que o fez perder espaço entre os titulares. Ele ainda sofreu com problemas físicos, incluindo uma lombalgia crônica. Foram apenas 37 dos 67 jogos na última temporada.

O atleta de 31 anos se reapresentou com o elenco alviverde na última segunda-feira, contudo ainda não treinou em campo. Nos dois dias de atividade, o jogador ficou na parte interna do CT sob supervisão dos profissionais do NSP realizando cronograma individualizado.

O Palmeiras se prepara para estrear no Campeonato Paulista na próxima quarta-feira. O Verdão entra em campo para enfrentar a Portuguesa, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.