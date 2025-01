Time de pai de Endrick, Zumbi assombra Flamengo, vence e avança na Copinha

Do UOL, em São Paulo

Time que tem o pai de Endrick como gestor, o Zumbi-AL assombrou o Flamengo, venceu o tetracampeão da Copinha de virada por 2 a 1 e, de quebra, garantiu a classificação para a próxima fase do torneio.

Um gol contra de João Gabriel abriu o placar para os cariocas, mas Ruan e Cauã decretaram a virada em Mogi das Cruzes. O duelo ainda teve pênalti perdido pelo flamenguista Germano nos acréscimos.

Com o resultado, os alagoanos chegaram aos 6 pontos e assumiram a liderança do Grupo 23. O rubro-negro, por outro lado, estacionou nos 3 pontos e está ameaçado de eliminação na última rodada da chave.

As equipes fecham a fase de grupos no sábado (11). O Fla encara o EC São Bernardo às 21h45 precisando pontuar, enquanto o classificado Zumbi mede forças com o Cruzeiro-PB.

Como ficou o Grupo 23?

1 - Zumbi: 6 pontos (saldo de +3)

2 - Flamengo: 3 pontos (saldo de +4)

3 - EC São Bernardo: 1 ponto (saldo de -2)

4 - Cruzeiro-PB: 1 ponto (saldo de -5)

Como foi o jogo

A partida começou com campo pesado e blitz flamenguista. A chuva que caiu em Mogi das Cruzes no início da noite dificultou as ações dos cariocas, mas o time de Raphael Bahia conseguiu martelar a meta defendida por Marcos Vinícius, que chegou a tomar cartão amarelo por reclamação

O rubro-negro abriu o placar aos 10 minutos em lance iniciado com uma linda carretilha de Gusttavo. O lateral recebeu na ponta direita, ultrapassou o marcador com uma lambreta e cruzou para a área — o goleiro não conseguiu afastar, e a bola acabou batendo no zagueiro João Gabriel antes de parar nas redes: 1 a 0.

O jogo ficou paralisado por três minutos pouco depois do gol. O motivo? Alguns torcedores do Flamengo acenderam sinalizadores. Depois da "festa", que não teve interrupção da polícia, o duelo foi reiniciado normalmente.

O Zumbi empatou já na casa dos 30 minutos: após chute de longe de Wemerson Maranhão, o goleiro Caio Barone bobeou e acabou espalmando nos pés de Ruan, que mostrou oportunismo e completou o rebote para cravar o 1 a 1.

O 2° tempo teve o time alagoano mais à vontade e premiado após controlar o Flamengo. Aos 33 minutos, Ruan recebeu cruzamento da esquerda e fez o corta luz para Cauã, que bateu com categoria e deslocou o goleiro rival: 2 a 1.

Os acréscimos quase tiraram a vitória dos alagoanos, mas Germano decepcionou: o lateral-esquerdo da equipe carioca isolou um pênalti assinalado pela arbitragem e levou o pai de Endrick ao delírio nas tribunas do Estádio Nogueirão.

