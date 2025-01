Palmeiras integra quinteto do sub-20 para treinos do profissional na pré-temporada

O Palmeiras deu sequência à pré-temporada, nesta quarta-feira, e realizou mais um treino no gramado da Academia de Futebol. Além de um treino tático posicional, o time realizou atividades técnicas coletivas com diferentes enfrentamentos em campo reduzido.

Reforços caseiros para a temporada, o zagueiro Benedetti, os meio-campistas Allan, Figueiredo e Thalys e o atacante Luighi participaram mais uma vez das atividades com o grupo.

Os atletas cumprem o planejamento definido pelo Departamento de Futebol e pela comissão técnica no fim do ano passado, após a divulgação do calendário de 2025. No fim do último ano, Abel Ferreira já havia revelado que contaria com eles para a temporada.

O quinteto continuará trabalhando com o time principal visando o início do Paulistão. Eles já disputaram as primeiras rodadas da Copinha com o objetivo de ganhar ritmo de jogo e aprimorar o condicionamento físico para acompanhar a pré-temporada com os profissionais.

O meio-campista Zé Rafael seguiu cronograma individualizado sob supervisão dos membros do Núcleo de Saúde e Performance, assim como o lateral-esquerdo Piquerez, que está em processo de transição física. O atacante Bruno Rodrigues trata de uma lesão no joelho esquerdo, sofrida em maio de 2024.

O atacante Flaco López apareceu nas fotos do treino utilizando uma máscara de proteção no rosto. O jogador corrigiu um desvio de septo, mas não é algo que preocupa para o início da temporada.