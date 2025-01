Ex-campeão, Cain Velasquez aposta em vitória de Jon Jones sobre Tom Aspinall no UFC

Mesmo que ainda não tenha sido anunciada oficialmente pelo UFC, a disputa entre Jon Jones e Tom Aspinall, pelo título linear dos pesos-pesados, já virou um dos temas mais discutidos na comunidade do MMA. E agora foi a vez do ex-campeão Cain Velasquez dar o seu palpite sobre o tão aguardado duelo entre 'Bones' e o britânico.

Em entrevista ao 'The Ariel Helwani Show', Velasquez apostou no triunfo de Jon Jones sobre Tom Aspinall no provável duelo. Para o veterano, o atual campeão peso-pesado do UFC vai fazer a leitura correta do jogo do lutador inglês e, assim, conseguir explorar suas brechas para sair vitorioso e manter o cinturão linear sob sua posse.

"Não, eu não acho que ele vence (Jon Jones). Apenas de assisti-lo, eu meio que vejo o padrão dele um pouco, a forma como ele ataca. Eu acho que Jon também vê isso. Jon estuda, cara, ele faz o dever de casa dele. Ele é um mestre nisso, ele analisa as coisas, estuda você sem parar. Eu acho que apenas por essa razão, ele vai saber o que fazer. Então, eu não acho que ele (Aspinall) vence Jon. O tipo de cara que Jon Jones é, eu acho que ele vai estudar e vencê-lo", opinou Cain.

Favoritismo de Jones

Não é apenas Cain Velasquez que aposta em uma vitória de Jon Jones contra Tom Aspinall no UFC. Apesar do inglês representar uma nova ameaça à longa invencibilidade do americano - considerado por boa parte da comunidade como o GOAT (maior de todos os tempos) do MMA -, muitos fãs, analistas e figuras de relevância no meio apontam 'Bones' como o grande favorito para o confronto, como é o caso do brasileiro Alex 'Poatan' Pereira, campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC e também especulado como possível rival de Jon Jones.