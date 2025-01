Cruzeiro vence São Carlos com lambança de goleiro e avança na Copinha

O Cruzeiro garantiu sua vaga no mata-mata da Copinha nesta quarta-feira (8), ao bater o São Carlos por 2 a 0, no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira. Kaique Kenji e Jhosefer marcaram os gols do jogo, válido pela terceira rodada do Grupo 13 do torneio.

Com a vitória, o Cruzeiro encerrou a fase de grupos na liderança de sua chave, com sete pontos, duas vitórias e um empate. Do outro lado, o São Carlos ficou na terceira posição, com quatro pontos, e foi eliminado do torneio. O Real Brasília, que venceu o Imperatriz mais cedo, ficou com a segunda vaga.

Agora, o Cruzeiro aguarda pelo seu adversário na próxima fase da competição.

O Cruzeiro marcou os dois gols da vitória ainda no primeiro tempo, um em seguida do outro. O primeiro tempo saiu aos 34 minutos, quando Kaique Kenji recebeu lançamento de Bruno Alves do campo de defesa e bateu cruzado no cantinho. Instantes depois, Jhosefer aproveitou vacilo do goleiro do São Carlos e, na pequena área, bateu para ampliar o placar.

A situação do São Carlos piorou na etapa final. Aos 16 minutos, jogadores de ambos os times se desentenderam e iniciaram uma confusão. Kevyn segurou o pescoço de Kaique Kenji, recebeu cartão vermelho direto e deixou os donos da casa com um a menos no restante do segundo tempo.