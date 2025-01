Bahia anuncia a contratação do atacante Erick Pulga até dezembro de 2029

Nesta quarta-feira (8), o Bahia anunciou a contratação do atacante Erick Pulga, que estava no Ceará. O atleta de 24 anos chega com contrato válido até dezembro de 2029.

O tricolor baiano irá pagar 3 milhões de dólares (cerca de R$ 18 milhões) pelo atleta. Deste valor, o Vozão irá receber dois milhões de dólares (cerca de R$ 12 milhões).

Pelo Ceará em 2024, Erick Pulga entrou em campo 51 vezes e anotou 22 gols, sendo 13 pela Série B. O jogador ainda conquistou o Estadual e ajudou o clube a ir para a Série A de 2025.

Já em 2023, pelo Ferroviário-CE, anotou nove gols em 22 partidas disputadas. Dois dos tentos foram contra o Bahia, pela Copa do Nordeste. Na carreira, o atleta soma passagens por Campinense, Maracanã-CE, River-PI e Atlético Cearense.

Erick Pulga já está treinando no CT Evaristo de Macedo. O jogador viajará com o elenco do Bahia para Girona, onde o grupo fará a pré-temporada.

A equipe estreia na temporada no próximo domingo (12), diante do Jacuipense, pelo Campeonato Baiano. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Municipal Antônio de Figueiredo Carneiro.