Rony recusa primeira investida do Fluminense, mas não descarta saída do Palmeiras

Por enquanto, Rony deve seguir como jogador do Palmeiras. Depois de demonstrar interesse no atacante, o Fluminense avançou com uma proposta pela contratação do atleta de 29 anos, mas essa primeira investida foi recusada pelo estafe do jogador.

Enquanto isso, Rony se apresentou normalmente no Palmeiras e segue realizando as atividades ao lado do restante do elenco. O atacante tem contrato com o Alviverde até o fim de 2026.

A informação de que o estafe de Rony recusou a investida do Fluminense foi publicada inicialmente pelo jornalista André Hernan e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Como apurado pela reportagem, outros clubes também haviam demonstrado interesse no atleta, mas, com exceção do Fluminense, não avançaram com propostas.

Apesar de avaliar a investida do Fluminense, Rony prioriza uma possível saída para o exterior. O atleta ainda tem contrato em vigor com o clube palmeirense e não tem pressa para decidir seu futuro.

Mesmo sem ser titular em 2024, Rony foi o jogador do Palmeiras com mais jogos disputados. Ele virou alvo de fortes críticas da torcida, mas seguiu prestigiado pelo técnico Abel Ferreira. O camisa 10 do Verdão disputou 63 partidas na última temporada e finalizou o ano com dez gols, além de sete passes para tentos.

Rony está no Palmeiras desde 2020 e soma 11 títulos. Além disso, tem 283 jogos e 70 bolas na rede.