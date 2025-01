Atuesta volta aos treinos no Palmeiras em meio à indefinição sobre futuro

O elenco do Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na última segunda-feira, dando início à pré-temporada de 2025. Além dos reforços Paulinho e Facundo Torres, o retorno às atividades do Verdão contou com uma outra novidade: Eduard Atuesta.

O meio-campista voltou de empréstimo do Los Angeles FC, dos Estados Unidos, e marcou presença na reapresentação alviverde. Ele, porém, vive futuro incerto.

Como informou a Gazeta Esportiva em novembro do ano passado, dificilmente o atleta será aproveitado pelo Palmeiras. A diretoria do clube, inclusive, analisa algumas possibilidades e estuda qual o melhor caminho para o meia. A prioridade é que colombiano seja negociado a outro time.

Em meio à indefinição do seu futuro, o colombiano fará parte da pré-temporada do Verdão, que se prepara para a estreia no Campeonato Paulista, contra a Portuguesa. O duelo está marcado para dia 15 de janeiro, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.

Esta foi a segunda passagem de Atuesta pelo LAFC. Ele já havia defendido o clube da MLS (Major League Soccer) no passado, antes de se transferir ao Palmeiras. Nesta temporada, foram quatro gols e três assistências em 41 jogos.

Revelado pelo Independiente Medellín, o meio-campista foi contratado pelo Verdão no fim de 2021. Todavia, ele não rendeu como o esperado.

Na primeira temporada com a camisa alviverde, Atuesta realizou 52 partidas e fez um gol, além de duas assistências. Entretanto, no início de 2023, ele sofreu uma grave lesão no joelho, teve que passar por cirurgia e perdeu espaço. Na última temporada, ele entrou em campo apenas sete vezes.

O colombiano chegou a atuar na estreia do Palmeiras em 2024, contra o Novorizontino, mas foi emprestado para ter mais minutos no Los Angeles FC.

O clube alviverde pagou um preço alto por Atuesta. Ele custou U$ 3,7 milhões (R$ 20,7 milhões na época) aos cofres palmeirenses, por 70% dos direitos econômicos. O atleta de 27 anos possui contrato até o fim de 2026.