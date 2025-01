Após passar por testes físicos, elenco do Corinthians faz primeiro treino no gramado em 2025

A pré-temporada de 2025 começou com tudo no Corinthians. Depois dos testes físicos, na manhã desta terça-feira, o elenco alvinegro realizou a primeira atividade no gramado do CT Dr. Joaquim Grava.

Os atletas realizaram um treino de corrida contínua e um exercício técnico analítico. Contudo, o técnico Ramón Díaz não esteve no local durante os trabalhos. Ele acompanhou a partida do Timão pela Copinha, em Santo André.

O Corinthians se reapresentou sem novidades no elenco. O clube, até o momento, não fez nenhuma contratação para 2025, apesar de estar atento ao mercado.

Porém, houve algumas ausências. Fagner, Matheus Araújo, Ruan Oliveira, Caetano e Pedro Henrique, que saíram do Timão, não estiveram no CT Dr. Joaquim Grava, assim como Breno Bidon, convocado à Seleção Brasileira sub-20.

Já o meia Rodrigo Garro, que se envolveu em um acidente automobilístico que deixou uma vítima fatal na Argentina, compareceu às instalações alvinegras. O clube, entretanto, não divulgou nenhuma foto do argentino.

A comissão técnica de Ramón Díaz terá mais oito dias para preparar o Corinthians para a partida de estreia, contra o Red Bull Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O embate está agendado para o dia 16, às 19h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid.