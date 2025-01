Rodada da NBA: Thunder bate os Celtics com show de Shai; Kings vencem os Warriors

Seis partidas agitaram o domingo dos amantes da NBA. No confronto entre duas das três melhores equipes da competição, levou a melhor o Oklahoma City Thunder, que bateu o Boston Celtics por 105 a 92 em uma noite com grande atuação de Shai Gilgeous-Alexander, autor de um duplo-duplo com 33 pontos e 11 rebotes.

Do lado dos Celtics, Jayson Tatum também marcou um duplo-duplo, com 26 pontos e dez rebotes. Além disso, o armador Jaylen Brown fez 21 pontos.

A franquia de Oklahoma alcançou sua 30ª vitória na temporada, tendo sofrido apenas cinco derrotas até aqui. Já Boston perdeu pela décima vez nesta edição da NBA, mas possui um recorde muito positivo até aqui, com 26 triunfos.

O Oklahoma City Thunder volta às quadras nesta quarta-feira, em um duelo eletrizante contra o Cleveland Cavaliers, às 21h (de Brasília). Por sua vez, o Boston Celtics encara o Denver Nuggets na madrugada do mesmo dia, porém, às 00h.

Golden State Warriors x Sacramento Kings

Em outro duelo de destaque na noite, o Sacramento Kings venceu o Golden State Warriors por 129 a 99. O armador Malik Monk foi o cestinha dos Kings, com 26 pontos e 12 assistências. Do lado dos Warriors, o astro Stephen Curry marcou presença em quadra, com os mesmos 26 pontos de Monk e sete rebotes.

Sacramento alcançou sua 17ª vitória na temporada, mas ainda possui retrospecto negativo com 19 derrotas. Os Warriors possuem um triunfo a mais.

O Sacramento Kings entrará em ação novamente na madrugada desta terça, às 00h, contra o Miami Heat. Por sua vez, o Golden State Warriors jogará um dia depois no mesmo horário, contra o mesmo Miami Heat.