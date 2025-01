NBA: torcedor acerta cesta do meio da quadra e ganha R$ 153 mil; veja

Do UOL, em São Paulo

Um torcedor do Houston Rockets, time da NBA, ganhou 25 mil dólares (R$ 153,8 mil) após acertar uma cesta do meio da quadra neste domingo (5).

O que aconteceu

O torcedor cumpriu o desafio no intervalo do jogo entre Houston Rockets e Los Angeles Lakers. Ele foi bastante festejados pelos demais torcedores presentes no Toyota Center.

O desafio tem algumas etapas. Os desafiados precisam acertar cestas de determinados pontos da quadra dentro de um espaço de tempo. A última e mais difícil tentativa é justamente do meio do ginásio.

O torcedor chegou a errar o primeiro arremesso do meio da quadra. Ele não desperdiçou a segunda oportunidade e ainda viu a bola bater duas vezes no aro antes de cair.

A festa foi completa no Toyota Center. Além da comemoração pelo acerto do torcedor, os demais presentes comemoram a vitória dos Rockets por 119 a 115. Jalen Green, dos donos da casa, foi o destaque em quadra. Ele anotou 33 pontos, pegou seis rebotes e deu quatro assistências.

Veja o acerto do torcedor