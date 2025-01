Milan vira sobre Inter de Milão no 2° tempo e conquista a Supercopa da Itália

O Milan buscou uma virada heroica por 3 a 2, bateu a Inter de Milão na Arábia Saudita e conquistou a Supercopa da Itália nesta segunda-feira (6).

Lautaro Martínez e Taremi colocaram a Inter em vantagem, mas Theo Hernández, Pulisic e Abraham balançaram as redes para o Milan na etapa final e decretaram a vitória.

Para chegar à grande decisão da competição, o Milan encarou sua rival Juventus na semifinal e triunfou pelo placar de 2 a 1. Do outro lado da chave, a Inter de Milão jogou contra a Atalanta e saiu vencedora por 2 a 0.

O Milan volta aos gramados no próximo sábado (11), às 16h45 (de Brasília), quando recebe o Cagliari, no San Siro. No domingo (12), às 11h, a Inter de Milão visita o Venezia, no Estádio Pierluigi Penzo. Ambos os duelos serão válidos pela 18ª rodada do Campeonato Italiano.

Como foi o jogo

O placar foi inaugurado pela Inter de Milão aos 46 minutos do primeiro tempo. Em jogada de contra-ataque rápido pela esquerda, Mkhitaryan passou para Taremi, que encontrou Lautaro Martínez. O atacante argentino cortou o marcador na área e, de canhota, finalizou no contrapé do goleiro Maignan.

Logo no segundo minuto da etapa complementar, a Inter de Milão ampliou a diferença. Ao receber no campo de defesa, Bastoni acertou lançamento para Taremi, que recebeu em velocidade e arrematou cruzado.

O Milan respondeu aos sete minutos do segundo tempo. Em cobrança de falta na entrada da área, Theo Hernández bateu forte e rasteiro no canto direito do goleiro Sommer, que nada pôde fazer.

Aos 35 minutos da última etapa, o Milan empatou o placar. Após receber cruzamento rasteiro de Theo Hernández na área, Pulisic dominou e, com a perna esquerda, chutou cruzado para marcar.

O gol do título do Milan foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo, quando Rafael Leão recebeu pela direita e, na saída do goleiro adversário, apenas rolou para Abraham que, na pequena área, concluiu e balançou as redes.