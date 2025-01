Ex-Corinthians, Carlos Miguel 'some' e não joga há 4 meses na Inglaterra

Carlos Miguel deixou o Corinthians em julho de 2024 rumo ao Nottingham Forest de maneira polêmica. Seis meses depois, ele soma apenas dois jogos pelo clube inglês.

Reserva absoluto

Carlos Miguel não entra em campo há quatro meses. O último jogo dele foi contra o Newcastle, no dia 28 de agosto, pela Copa da Liga Inglesa — o duelo terminou empatado por 1 a 1, e o goleiro foi titular.

Antes, o goleiro havia participado de um amistoso. Ele foi titular na partida contra o Chesterfield, dias após o seu anúncio. O Forest venceu o duelo por 3 a 0.

A reserva de Carlos Miguel se deve muito a Matz Sels. O goleiro belga, convocado frequentemente à seleção, é o titular absoluto e vem fazendo boa temporada, sendo um dos responsáveis pelo Nottingham aparecer na terceira colocação do Campeonato Inglês.

A próxima chance de Carlos Miguel jogar é justamente nesta segunda-feira (6). O Nottingham Forest visita o Wolverhampton, às 17h (de Brasília), mas o brasileiro deve, novamente, ser reserva.

Saída do Corinthians

Carlos Miguel deixou o Corinthians de forma não muito amistosa. O goleiro tinha contrato com o clube paulista até dezembro de 2025 e foi comprado pelo Nottingham Forest por 4 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões à época), valor da sua multa rescisória.

O valor para a quebra do contrato foi, justamente, o motivo da polêmica. Até o término de 2023, a multa rescisória do goleiro era de 50 milhões de euros (cerca de R$ 288 milhões), mas quando assinou a renovação, em 2023, ainda sob gestão do presidente Duílio Monteiro Alves, o valor foi alterado.

Carlos Miguel explicou que a mudança no valor da multa se tratou de uma "compensação" da antiga diretoria pelo fato do atleta ter chegado gratuitamente ao clube em 2021.

Deu todo esse tempo, joguei em 2022 e sentamos no início de 2023 para renovar. Falamos: 'a gente tem o Cássio, o Carlos Miguel já jogou, queremos arrumar alguma forma porque não recebemos nada, viemos de graça para vocês. Agora, ou vocês ajudam a gente financeiramente ou, se não ajudar assim, fazemos alguma coisa que fica bom para todo mundo'. Falamos para mudar a multa do Brasil, mas falaram que não, que trocaria de clube aqui [...] Fizemos uma multa para 2024 que baixaria para 4 milhões de euros [para times do exterior], eu só tinha dois jogos no profissional [...] A gente abriu mão no início e sabíamos que uma hora o clube ia ter que abrir mão. Carlos Miguel ao podcast Benja Me Mucho

Carlos Miguel virou titular do Corinthians no começo de 2024. Com Cássio em má fase, o então camisa 22 assumiu o posto e logo se firmou. O atleta afirmou que a nova diretoria, sob comando de Augusto Melo, só o procurou para mudar o contrato quando o negócio com o Nottingham já estava encaminhado.

Não [ninguém do Corinthians me chamou]. Para sentar na sala, acho que faz umas duas ou três semanas... Foi na véspera do jogo contra o São Paulo. Ninguém vai tirar minha alegria de jogar, nunca na minha vida. Pode estar o mundo inteiro contra mim. Eu não estou indo para lá ganhar rios de dinheiro igual todo mundo está falando. Querem falar, podem falar, só que eu vou calar a boca de todo mundo que foi lá falar. Carlos Miguel

O goleiro deixou o Corinthians com 26 jogos disputados, sendo 15 no último ano. Matheus Donelli virou o titular após a saída, mas logo perdeu lugar para Hugo Souza, que foi contratado no meio da temporada e hoje é o titular absoluto e capitão.