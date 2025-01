De férias no Uruguai, Suárez ajuda em resgate de homem que tentava suicídio

O atacante Luis Suárez auxiliou no trabalho junto a um homem de 49 anos que dizia querer cometer suicídio. O episódio aconteceu em Ciudad de la Costa, no Uruguai, país natal do jogador e onde ele passa férias.

O que aconteceu

O homem estava em uma árvore de seis metros de altura e com uma corda, segundo informações da "DirecTV Sports". De acordo com a publicação, a prefeitura divulgou um boletim de ocorrência que dava conta que o homem disse que "se sua companheira, uma mulher de 53 anos, não comparecesse ao local, ele tiraria a própria vida".

O caso durou quase 20 horas, ainda de acordo com a imprensa local. Foram mobilizados membros da Prefeitura e da Guarda Republicana. Segundo um relatório, a árvore estava em uma área de dunas e de difícil acesso.

Suárez conversou com o homem. O atacante esteve na companhia de integrantes de uma ONG especializada em psicologia social.

Suárez se aproximou e o que fizemos foi, naquele tempo de contenção, tentar conversar de forma empática e próxima. O Luís aproximou-se por ser uma pessoa muito humana, e confirmou isso. Dissemos a ele para encontrar um sentido na vida, para tentar fazer com ele descesse e se sentisse acompanhado por nós Andrea, integrante da ONG

Luis Suárez colabora en el rescate de un hombre que intentó suicidarse - https://t.co/WwPpMjEGUf pic.twitter.com/IE6WOO01T1 -- lamejorjugada.ec (@LamejorjugadaEc) January 5, 2025

O homem desceu do local. Ele foi acompanhado por uma unidade especializada, onde recebeu cuidados e passou por avaliação profissional.

Suárez está no Inter Miami, dos Estados Unidos. O contrato com o clube vai até dezembro deste ano.

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV (https://www.cvv.org.br/) funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil