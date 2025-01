Mais velha do mundo, freira torce para o Inter e nasceu antes do clube

Do UOL, em São Paulo

A freira brasileira Inah Canabarro Lucas, de 116 anos, se tornou a pessoa mais velha do mundo neste sábado (4). Ela tem uma ligação forte com o futebol e é torcedora do Internacional.

Colorada roxa

Inah Canabarro Lucas não esconde o amor que tem pelo Internacional. A freira se declarou ao Colorado em algumas ocasiões.

Eu sou colorada de verdade. Eu sou do Internacional porque é o time do povo. É branco, é preto, é rico, é pobre, é católico. É do povo! Todo povo tem direito a um lazer sadio! Inah Canabarro Lucas ao Internacional em 2018

A freira acompanhou, literalmente, toda a história do Internacional. Ela nasceu no dia 8 de junho de 1908, e o clube foi fundado em 4 de abril de 1909.

Inah, inclusive, já ganhou uma miniatura do Beira-Rio. Hoje, aos 116 anos, ela já não consegue acompanhar o Inter tão assiduamente como antes, mas sempre carrega as cores do clube.

Mais velha do mundo

Inah Canabarro Lucas, de 116 anos, recebeu o "título" de pessoa mais velha do mundo neste sábado (4), após a morte da japonesa Tomiko Itooka. A informação foi confirmada pelo instituto Longeviquest, banco de dados que concentra informações sobre longevidade pelo mundo.

A freira foi reconhecida como a pessoa mais velha do Brasil em janeiro de 2022. O título foi concedido após a morte de Antônia de Santa Cruz. Em julho daquele mesmo ano, ela se recebeu a validação do Longeviquest de pessoa mais velha da América Latina, quando a colombiana Sofia Rojas morreu.

Livro dos recordes ainda não formalizou o título. O Guinness World Records, que validou a japonesa Tomiko como a pessoa mais velha do mundo, ainda não anunciou quem vai passar a liderar a lista de pessoa mais velha.