Entenda por que o Santos desistiu de renovação e dispensou Otero

Um dos destaques da Série B do Campeonato Brasileiro em 2024, o meia-atacante Otero não permanecerá no Santos para esta temporada. E o novo CEO do clube, Pedro Martins, justificou a decisão de dispensar o atleta em coletiva na última sexta-feira, na Vila Belmiro.

O contrato de Otero com o Peixe vencia no final do ano passado, mas as partes haviam encaminhado a renovação. No entanto, o cenário mudou a partir da chegada do técnico Pedro Caixinha.

Segundo Pedro Martins, o técnico português apresentou uma lista de prioridades para o time e Otero não fazia parte. O venezuelano recebeu uma oferta do Nacional-URU e, ao perceber que teria pouco espaço com Caixinha, preferiu se transferir e respirar novos ares.

"A questão do Otero tinha uma discussão sendo feita antes da minha chegada e do Pedro Caixinha. Dentro das prioridades listadas pela comissão técnica, ele não estava entre elas. Surgiu uma possibilidade para ele jogar em outro clube e ele preferiu jogar lá", afirmou o dirigente.

Rómulo Otero foi anunciado como reforço do Nacional ainda antes da virada do ano. Ele chegou ao Peixe sob grande desconfiança da torcida, mas logo caiu nas graças dos santistas.

Ao todo, o jogador de 32 anos disputou 51 dos 54 partidas do Santos no ano passado. Ele foi titular 36 vezes e anotou oito gols, além de distribuir cinco assistências. Assim, o venezuelano foi um dos protagonistas do retorno da equipe à Série A do Brasileirão.