Clube inglês anuncia a contratação do lateral Welington, ex-São Paulo

O Southampton anunciou nesta sexta-feira a contratação de Welington, ex-São Paulo. O lateral esquerdo assinou um vínculo válido por quatro anos com o clube inglês.

Welington iniciará os treinamentos com o elenco principal do Southampton e vestirá a camisa 34.

Welington já havia firmado um pré-contrato com o Southampton para deixar o São Paulo de graça ao fim de 2024. O lateral esquerdo, entretanto, seguiu atuando pelo Tricolor até a reta final da temporada, mostrando comprometimento com o clube que o revelou.

A diretoria são-paulina tentou renovar o contrato de Welington diversas vezes, mas não conseguiu entrar em um acordo com o staff do atleta, que acreditava que ele merecia uma valorização salarial maior.

Formado em Cotia, Welington se despediu do São Paulo com 164 partidas disputadas. Em 2024, o lateral esquerdo entrou em campo 48 vezes, a maioria delas como titular. Ele se despediu do clube tendo conquistado a Copa do Brasil, em 2023, e a Supercopa do Brasil, em 2024.