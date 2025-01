Galoppo, do São Paulo, realiza exames médicos e se aproxima de acerto com o River Plate

O meia Giuliano Galoppo, do São Paulo, deve ser anunciado pelo River Plate nos próximos dias. Nesta sexta-feira, o jogador realizou exames médicos no clube argentino e sua saída do Tricolor Paulista está cada vez mais próxima de acontecer.

Em vídeo publicado pela ESPN da Argentina, Galoppo apareceu tirando fotos com torcedores do River antes da realização dos exames. Além dele, também estava no local o ex-Corinthians Matías Rojas, outro iminente reforço do clube argentino.

A chegada de Galoppo ao time argentino seria por empréstimo, com opção de compra, até o final deste ano. Em troca do meia, o São Paulo pode receber o lateral esquerdo Enzo Días para concluir a negociação.

Sem espaço no Tricolor Paulista, o atleta de 25 anos tem agitado o mercado da bola. Maior rival do River Plate, o Boca Juniors demonstrou interesse em sua contratação em julho de 2024. Nesta janela de transferências, o Santos também se interessou pelo meia argentino.

Galoppo chegou ao São Paulo em julho de 2022. Ao todo, são 60 compromissos (25 entre os 11 iniciais), 10 bolas na rede e quatro passes para tentos. A sua melhor fase foi no começo de 2023. O meia se destacou no Campeonato Paulista e chegou a ser o artilheiro da equipe do Morumbi. Foram oito gols e duas assistências em 12 jogos. A sequência, porém, foi interrompida por uma grave lesão.

Em novembro passado, o jogador de 25 anos voltou a se lesionar e precisou passar por uma artroscopia no joelho esquerdo e, desta forma, perdeu a reta final do Brasileiro. A sua última atuação foi no dia 16 de outubro, quando ficou em campo por cerca de 10 minutos na vitória de 3 a 0 sobre o Vasco.

Ao todo, desde que chegou ao São Paulo, Galoppo perdeu 68 compromissos por conta de contusões. Agora, o meia pode mudar de ares para tentar retomar o bom futebol.