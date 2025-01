Disputa dos revezamentos em Guangzhou define vagas para o Mundial de Atletismo

A sétima edição do Mundial de Revezamentos de Guangzhou 2025 será uma das atrações do calendário mundial do atletismo. A China receberá os melhores velocistas do mundo nos dias 10 e 11 de maio. Estarão em jogo vagas para a 20ª edição do Campeonato Mundial de Atletismo de Tóquio 2025, que será realizado de 13 a 21 de setembro, com 2.000 atletas de 200 países (a venda de ingressos para a competição do Japão abrirá no dia 31 de janeiro).

As vagas serão disputadas nos 4x100m e 4x400m masculino e feminino, além do 4x400m misto.

Esta será a primeira vez que o Mundial de Revezamentos será realizado na China, depois das edições anteriores nas Bahamas, Japão e Polônia.

Serão 32 equipes por evento inscritas no Mundial de Revezamentos. As 16 melhores em cada disciplina nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão qualificadas para participar do Mundial. O país anfitrião também pode inscrever uma equipe em cada disciplina, independentemente de quaisquer condições de entrada.

As equipes restantes serão determinadas pelas listas principais no período de qualificação - 1 de janeiro de 2024 a 13 de abril de 2025. A World Athletics manterá uma lista semanal de equipes de revezamento qualificadas.