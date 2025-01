Cruzeiro mantém postura agressiva no mercado e oficializa o corintiano Fagner e o meia Eduardo

O Cruzeiro continua sendo o grande time no quesito contratações para 2025. Depois de anunciar os nomes de peso de Gabigol, Dudu e Bolasie, a diretoria da equipe celeste oficializou nesta sexta-feira a chegada do lateral-direito Fagner, emprestado pelo Corinthians, e do meia Eduardo, campeão da Libertadores e do Brasileirão com o Botafogo.

"Seja bem-vindo, Fagner! O lateral assinou um vínculo de empréstimo com o Cabuloso até o fim deste ano", anunciou o Cruzeiro, em mensagem semelhante para dar as boas-vindas a Eduardo, que não renovou com o clube carioca e estava livre no mercado.

A ida de Fagner para o Cruzeiro, que está montando um time experiente semelhante ao que Fernando Diniz fez no Fluminense, causou revolta em muitos corintianos. O lateral havia feito juras de amor ao clube paulista ao renovar por dois anos no meio de 2024.

Outra bronca é pelo fato de o Cruzeiro não desembolsar nada pelo empréstimo e ainda ver o Corinthians arcar com uma parte dos salários. Fagner perdeu a condição de titular com Ramón Díaz e acabou pouco aproveitado na reta final da temporada, manifestando seu desejo em buscar novos ares para jogar.

Ele deve ter uma forte concorrência em Belo Horizonte, contudo, já que William esteve em listas de melhores da temporada passada, chegou à seleção brasileira e é um dos bons remanescentes da temporada passada de altos e baixos.

Isso caso não se confirme a ida do lateral para o Internacional. Na virada do ano vazou um vídeo do jogador falando que voltará para o clube gaúcho que não foi bem aceito pelos cruzeirenses, revoltados com o então titular.

Já Eduardo chega para brigar pela posição ao lado de Matheus Pereira, o cérebro do time, que vem recebendo sondagens de muitos clubes, mas sob respaldo da diretoria para permanecer na forte equipe que está sendo armada para a temporada. Christian e Rodriguinho também já haviam acertado.