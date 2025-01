Rodri se surpreende com preferência de CR7 por Vini Jr. e cutuca português

O volante Rodri, eleito melhor jogador do mundo na Bola de Ouro, se surpreendeu com o comentário de Cristiano Ronaldo sobre o prêmio deste ano. Segundo o português, Vini Jr. deveria ter vencido.

O que aconteceu

Rodri citou os critérios de escolha e cutucou Cristiano Ronaldo. O espanhol comentou que os mesmos jornalistas que votaram nele podem ter votado no português no passado.

Uma surpresa, realmente, porque ele sabe melhor do que ninguém como funciona esse prêmio e, acima de tudo, como o vencedor é escolhido. Este ano, os jornalistas que votaram consideraram que eu deveria ganhar. Provavelmente, esses mesmos jornalistas foram os que em algum momento votaram para que ele ganhasse, e imagino que então ele concordaria. Rodri ao jornal AS, da Espanha

A declaração vem dias após Cristiano Ronaldo dizer que o segundo lugar foi uma injustiça com Vini Jr. O português afirmou que o brasileiro deveria ter vencido o prêmio durante sua participação no Globe Soccer Awards — neste, assim como no The Best, Vini levou o posto de melhor do mundo.

Eu adoro o jeito que eles estão fazendo a carreira deles... Bellingham, Lamine (Yamal), essa nova geração. Vinicius, que está fazendo um trabalho fantástico. Ele merecia a Bola de Ouro. Foi injusto. Eu falo na frente de todo mundo. Eles deram para o Rodri. Ele merece também. Vinicius ganhou a Champions League, fez gol. As outras questões não são importantes. Quando você merece, você tem que receber. Cristiano Ronaldo

Bola de Ouro causou polêmica

Rodri foi eleito o melhor jogador do mundo na Bola de Ouro, premiação organizada pela revista France Football, no dia 28 de outubro. Vini Jr. ficou com o segundo lugar, e Bellingham completou o top-3.

A premiação ficou marcada não só pela vitória do espanhol, como também pela ausência do Real Madrid como um todo. O clube tinha, além de Vini Jr, diversos personagens envolvidos no prêmio, mas ninguém compareceu.

A votação da Bola de Ouro é feita exclusivamente por jornalistas. Ao todo, 100 pessoas — uma de cada um dos 100 melhores países no ranking da Fifa — montam a lista com os atletas finalistas, estes definidos pela France Football.

Os votantes selecionam 10 jogadores, e cada posição na lista atribui uma pontuação específica: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1. A soma desses pontos define o vencedor.

Rodri venceu com 1.170 pontos, 41 a mais que os 1.129 de Vini Jr. O brasileiro fez uma postagem nas redes sociais após ficar com o segundo lugar.