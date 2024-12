Ruan Oliveira se despede do Corinthians após não ter contrato renovado

Nesta terça-feira, o meio-campista Ruan Oliveira utilizou seu perfil no Instagram para se despedir do Corinthians. O atleta não teve seu vínculo renovado pelo Timão.

"Que honra ter vestido essa camisa nos últimos 5 anos. Obrigado, Corinthians! Pude crescer e me desenvolver como atleta e como homem. Ganhamos e perdemos e tudo valeu muito. Vamos em frente, em busca dos próximos objetivos. Grato sempre a Deus!", escreveu o jogador de 24 anos.

Como apurado anteriormente pela reportagem da Gazeta Esportiva, o estafe de Ruan já havia sido informado da decisão do clube. Em 2024, ele se recuperou de uma grave lesão no joelho direito.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ruan De Oliveira Ferreira (@ruanoliveira_00)

A passagem de Ruan, inclusive, acabou sendo marcada por lesões. Contratado por empréstimo em 2019 para integrar o sub-20, o meia subiu ao profissional no ano seguinte. No entanto, após suas primeiras oportunidades no time de cima, ele rompeu o ligamento do joelho esquerdo.

Em 2021, quando estava próximo de voltar a ficar à disposição, Ruan precisou passar novamente por um procedimento na região da lesão. Em junho de 2022, o jovem sofreu nova ruptura no ligamento do joelho esquerdo, tendo que renovar seu empréstimo com o Corinthians até 30 de junho de 2023.

De acordo com a legislação, quando um jogador se lesiona, seu contrato deve ser prorrogado com o clube até o fim da recuperação. Após se recuperar, Ruan viveu seu melhor momento em 2023, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, e ampliou o vínculo com o Corinthians até dezembro.

No que parecia ser seu último jogo com a camisa do Corinthians, Ruan rompeu o ligamento do joelho direito contra o Coritiba, na última rodada do Brasileirão de 2023. Assim, em janeiro, o clube anunciou nova prorrogação de contrato do meia até o final deste ano. Pelo Timão, ele participou de 32 jogos, com dois gols.