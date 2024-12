Acertado com o Palmeiras, Paulinho se despede do Atlético-MG: "Gratidão"

O atacante Paulinho está perto de ser anunciado pelo Palmeiras. Na manhã desta terça-feira, o jogador se despediu do Atlético-MG em suas redes sociais enquanto aproveita o período de férias em Alagoas.

"Gratidão é a palavra que mais sinto quando penso na minha história com o Galo. Encontros e despedidas. No Galo eu me reencontrei e fui muito feliz durante esses 2 anos. Chegou o momento de despedir. Muito obrigado a todos que fizeram parte dessa caminhada, em especial a Massa Atleticana. ObriGalo!", disse.

Na última segunda-feira, Rubens Menin, dono da SAF do Atlético-MG, já havia confirmado a venda do atleta ao Palmeiras. Paulinho, que chegou ao Galo em 2022, tinha contrato válido com o time mineiro até 2026. O vínculo com o Verdão deve ser por cinco anos.

Nesta terça-feira viralizou nas redes sociais um vídeo de Paulinho acompanhando o show dos cantores Belo e Thiaguinho. O primeiro, que é palmeirense, interagiu com o atleta, que estava no meio do público. "É Palestra, Paulinho!", entoou o cantor.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Paulinho ?? (@paulinho10)

Para contar com Paulinho, o Palmeiras incluiu na negociação Gabriel Menino e Patrick, atleta do sub-20, que devem reforçar o time mineiro. O Alviverde também pagará cerca de 18 milhões de euros (cerca de R$ 114,9 milhões na cotação atual). No Atlético-MG, o jogador de 24 anos disputou 120 jogos, nos quais marcou 50 gols e distribuiu 12 assistências.

A equipe comandada por Abel Ferreira não poderá contar com Paulinho de forma imediata. No dia 4 de dezembro, o atleta realizou uma cirurgia para tratamento de uma fratura por estresse na tíbia da perna direita. A expectativa é de que ele esteja em condições de jogo a partir de maio de 2025.

Antes do Atlético-MG, Paulinho também teve passagens por Vasco, equipe pela qual foi revelado, e Bayer Leverkusen, da Alemanha. Neste ano, pelo Galo, Paulinho marcou 19 gols em 59 jogos.