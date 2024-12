Confira as novidades do Mercado da Bola desta segunda-feira, dia 30

O Mercado da Bola promete movimentar o futebol no Brasil e no mundo neste final de temporada 2024, com dispensas, chegada de reforços e mudanças nas comissões técnicas e diretoria.

Otero fora do Santos

Através das redes sociais, o Nacional anunciou a contratação do atacante Otero. O venezuelano, que estava com o futuro indefinido em relação à sua renovação de contrato com o Santos, assinou com o clube uruguaio até o final de 2026.

Reprodução / Nacional

De saída, Lázaro agradece o Palmeiras

O atacante Lázaro, que não renovou seu empréstimo com o Palmeiras após dez meses no clube, agradeceu o time brasileiro através de seu Instagram. O atleta retornou ao Almería, da Espanha, e já apareceu treinando junto ao elenco.

Milan informa saída de técnico e já anuncia seu substituto

O Milan anunciou oficialmente a demissão do treinador Paulo Fonseca, que tinha contrato até junho de 2027. A última partida sob o comando da equipe italiana foi no domingo (29), quando ficou no empate por 1 a 1 com a Roma.

Logo depois, o clube anunciou Sérgio Conceição, de 50 anos, como novo treinador do clube. O contrato do novo comandante é válido até junho de 2026.