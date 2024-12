Com um a menos, Bologna perde para o Verona e interrompe sequência positiva no Italiano

O Bologna perdeu para o Verona por 3 a 2 na tarde desta segunda-feira, no Estádio Renato Dall'Ara, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe comandada por Vincenzo Italiano ficou com um jogador a menos logo no começo da segunda etapa e interrompeu a sequência de duas vitórias seguidas no Calcio.

O Bologna abriu o placar com Benjamin Dominguez aos 20 minutos de partida, mas sofreu a virada com Sarr, aos 38, e Tengstedt, nos acréscimos da primeira etapa.

Aos seis minutos do segundo tempo, o Bologna teve a expulsão do volante Pobega de forma direta, mas ainda assim buscou o empate com Dominguez, aos 13. Faltando dois minutos para o final do duelo, Santiago Castro anotou um gol contra, sacramentando a derrota da equipe mandante.

Com o resultado, o Bologna se manteve com 28 pontos, na 7ª colocação do Italiano. A equipe, que disputa a Liga dos Campeões nesta temporada, busca figurar entre os primeiros colocados do torneio pelo segundo ano seguido.

O Verona, por sua vez, pulou para a 15ª posição, com 18 pontos. O time abriu uma vantagem de quatro pontos em relação à zona de rebaixamento.

O Bologna volta a entrar em campo no dia 12 de janeiro, contra a Roma, novamente em casa. Já o Verona encara a Udinese no dia 4 (sábado).

Nesta segunda-feira, no outro jogo da rodada, o Como venceu o Lecce por 2 a 0, com gols de Nico Paz e Cutrone.