São Paulo tem negociações avançadas para renovar com Luiz Gustavo para 2025

O São Paulo tem negociações avançadas para renovar com o volante Luiz Gustavo para a temporada 2025.

O que aconteceu

O Tricolor já tem o 'sim' do volante para permanecer no clube no ano que vem. Luiz Gustavo deixou para pensar se penduraria as chuteiras ou seguiria no clube após o final do Brasileirão.

O empecilho pela renovação é uma diferença salarial considerada pequena. O volante recebe cerca de meio milhão e deseja um pequeno aumento salarial, enquanto o Tricolor quer manter os atuais vencimentos.

A renovação é um pedido pessoal do presidente Julio Casares. O mandatário acredita que o jogador possa ser importante durante o ano, sobretudo caso algum atleta deixe o clube — Bobadilla está valorizado e Pablo Maia já esteve na mira da Europa.

A tendência é que as partes cheguem a um acordo e Luiz Gustavo renove contrato com o Tricolor por mais uma temporada. O experiente volante é visto internamente como exemplo de dedicação em treinamentos e liderança no vestiário, o que ganha ainda mais importância após a saída de Rafinha.