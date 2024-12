Ex-São Paulo e Fluminense, goleiro Felipe Alves é anunciado pelo Noroeste

O goleiro Felipe Alves está de volta ao futebol paulista. Na última quinta-feira (26), o ex-goleiro de São Paulo e Fluminense foi anunciado como reforço do Noroeste para a disputa da Série A1 do Paulistão 2025.

"O Noroeste contratou o vitorioso Felipe Alves, 36 anos, ex-São Paulo e Fluminense, para reforçar o time de Bauru no Paulistão Sicredi 2025", confirmou o time de Bauru em comunicado.

Felipe Alves estava no Fluminense como reserva do experiente Fábio. No time carioca, atuou em apenas três jogos na temporada 2024.

A passagem pelo São Paulo apresentou altos e baixos. No segundo semestre de 2022, foi o titular da equipe e disputou 21 partidas. No ano seguinte, permaneceu como terceira opção e não entrou em campo.

Felipe Alves já realizou o primeiro treino com o Noroeste. No Paulistão, a equipe de Bauru está no grupo C, ao lado de São Paulo, Novorizontino e Água Santa. A estreia será no dia 15 de janeiro, contra o Velo Clube, em Rio Claro.