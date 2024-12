Volkanovski se mostra aberto a lutar contra Alex Poatan no UFC

Alexander Volkanovski é um dos lutadores de MMA mais destemidos e, constantemente, assume riscos no UFC. Em 2023, em Abu Dhabi (EAU), o australiano aceitou substituir Charles Oliveira em cima da hora para realizar sua tão sonhada revanche contra Islam Makhachev, campeão do peso-leve (70 kg), e, sem ter o devido tempo de preparação, acabou nocauteado no primeiro round. Agora, o antigo dono do cinturão do peso-pena (66 kg) foi além e se mostrou aberto a encarar Alex Pereira.

Ao ser questionado por um fã se aceitaria enfrentar o campeão dos meio-pesados (93 kg), Volkanovski riu e, provando ter um espírito de luta diferenciado, informou que, se o UFC lhe oferecer uma proposta vantajosa, toparia o desafio. E a posição de 'The Great' não surpreende. Em sua trajetória na empresa, o australiano sempre deixou claro seu desejo de protagonizar lutas valiosas contra grandes nomes do MMA.

Inclusive, o atleta já disputou o cinturão dos leves do UFC e, antes de integrar a liga, competiu nos meio-médios (77 kg). Portanto, Volkanovski, que não foge de um bom desafio, não descarta realizar uma luta nos meio-pesados no futuro, por mais perigoso que seja ter 'Poatan' como oponente. Inclusive, o veterano, ciente da diferença de tamanho e força, até adiantou qual seria sua estratégia contra o striker.

"O dinheiro fala. É claro que eu faria isso, porque você ganharia uma boa grana. Imagine ter que dar um passo à frente e lutar contra aquele monstro. Então, podemos dizer que se o preço for justo, farei isso. Sou um cara confiante, mas não vou ficar na frente daquele cara, vamos ser realistas. Eu iria com tudo na esperança de conseguir uma queda, porque se você não conseguir, você vai se machucar. Isso é certo. Mas sim, eu faria se o preço fosse justo", declarou o atleta em seu canal oficial no 'YouTube'.

Registro de Volkanovski no MMA

Alexander Volkanovski, de 36 anos, é ex-campeão do peso-pena do UFC. O australiano conquistou o cinturão da categoria em 2019 e o defendeu em cinco oportunidades. No esporte desde 2012, 'The Great' possui um cartel composto por 26 vitórias e quatro derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Brian Ortega, Chad Mendes, José Aldo, Max Holloway (três vezes), Yair Rodríguez e 'Zumbi Coreano'.