Ex-Vasco deseja voltar ao Brasil após negociação frustrada com o Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Cria do Vasco, Evander quer voltar ao futebol brasileiro. O meia, que atualmente está no Portland Timbers, afirmou estar "aberto para escutar propostas", mas apontou que, inicialmente, o clube dos Estados Unidos indica apenas interesse em uma negociação para venda dos direitos.

É interesse meu voltar ao Brasil. Quero estar onde possa ser visto para poder ir à seleção. É uma coisa que temos de esperar ainda. A janela abriu agora, então tem muita coisa para acontecer Evander

"Não querem me emprestar, só com venda. Ainda tenho dois anos de contrato, então, é esperar e ver o que vai acontecer. Estou aberto para escutar as propostas", completou.

O que aconteceu

Evander, de 26 anos, esteve na mira do Flamengo na janela antes do começo da temporada 2024. As conversas, à época, não avançaram após as partes não chegarem a um acordo envolvendo os valores do negócio.

Foi real [interesse do Flamengo, no começo de 2024], tiveram conversas. Não aconteceu porque não chegaram a um acordo de valores. Mas teve o interesse, conversamos Evander

O meia está de férias no Brasil. Nos últimos dias, ele esteve nas partidas comemorativas de fim de ano, ambas no Rio de Janeiro.

O jogador integrou a seleção da temporada da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos. Ele ainda tem mais dois anos de contrato com o Portland Timbers.

"É um desejo meu de poder dar um passo a mais, voltar a uma liga competitiva, ser visto novamente para poder jogar na seleção. É um sonho que tenho. Claro que não é uma situação fácil, ainda tenho dois anos de contrato, mas é uma vontade que tenho e estou à disposição", sinalizou

Evander é cria da base do Vasco. Ele deixou São Januário em 2018, em um empréstimo ao FC Midtjylland, da Dinamarca — e foi vendido ao clube no começo de 2019.

O meia foi anunciado pelo Portland Timbers em dezembro de 2022. Na ocasião, o clube americano desembolsou 10,2 milhões de dólares, ou seja, cerca de R$ 53 milhões na cotação da época.

"Venho de um momento bom, uma temporada boa. Estou amadurecido, sou outro jogador em relação àquele que saiu do Brasil. Queria muito poder voltar e escrever minha história aqui. Estamos de olho, mas não sabemos se vai acontecer", apontou.