Veja os cinco momentos decepcionantes do Internacional em 2024

Mesmo com bons momentos durante a temporada, o Internacional teve alguns momentos decepcionantes em 2024. Por isso, a Gazeta Esportiva decidiu listar cinco deles, veja abaixo:

1- Campeonato Gaúcho

Após trazer uma série de reforços no começo da temporada, o Internacional esperava quebrar a sequência de seis títulos consecutivos de seu rival Grêmio. No entanto, o Colorado foi eliminado da competição antes mesmo de chegar na final. O clube caiu para o Juventude nas semifinais, nos pênaltis.

Ricardo Duarte/Internacional

2- Período ruim no Brasileirão

O Internacional sentiu bastante a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. A equipe até venceu algumas partidas no começo do Brasileirão, entretanto, depois do desastre, os gaúchos tiveram uma sequência de jogos sem vitórias e chegaram a beirar a zona de rebaixamento.

Ricardo Duarte/Internacional

3- Eliminação Sul-Americana

A eliminação na Sul-Americana foi um tanto quanto inesperada para os torcedores do Internacional. Na rodada de playoffs contra o Rosario Central, o Colorado perdeu o jogo de ida, na Argentina, por 1 a 0 e não conseguiu reverter o placar na volta, perto de seu torcedor. No Beira-Rio, o jogo foi 1 a 1.

Ricardo Duarte/Internacional

4- Mais uma eliminação para o Juventude

O Juventude foi uma pedra no sapato do Internacional durante a temporada. Além do Campeonato Gaúcho, o Colorado foi eliminado pelo time Jaconero na Copa do Brasil também. Enquanto o jogo de ida, no Beira-Rio, acabou em vitória do time de Caxias do Sul por 2 a 1, a partida de volta, no Alfredo Jaconi, terminou empatada em 1 a 1.

Ricardo Duarte/Internacional

5- Robert Renan

Contratado por empréstimo no início da temporada, Robert Renan chegava ao Internacional como possível títular da zaga. Entretanto, o jovem não teve boas atuações e ficou marcado por perder o pênalti que causou a eliminação da equipe no Estadual. Assim, o jogador ainda deixou o clube antes mesmo de seu empréstimo se encerrar.

Ricardo Duarte/Internacional