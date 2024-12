São Paulo "renova" time feminino para temporada com Libertadores inédita

Após um ótimo ano de 2024, o São Paulo já planeja o seu elenco feminino para a temporada de 2025. O Tricolor paulista visa superar a temporada vice-campeã brasileira e quer alçar voos maiores sabendo que, pela primeira vez na história, estará na disputa da Libertadores.

Desta maneira, o São Paulo anunciou, no mês de dezembro, diversas renovações de contrato para a manutenção do time que fez bonito nesta temporada.

A meio-campista Robinha, que chegou ao clube em fevereiro de 2023, assinou sua renovação até dezembro de 2026. Com 43 jogos e um gol marcado, a atleta foi peça-chave nas transições ofensivas, contribuindo diretamente para as campanhas de destaque do Tricolor.

Cria das categorias de base do São Paulo, Serrana também garantiu sua permanência até 2026. Natural de Nova Serrana (MG), a atacante já soma 35 jogos e cinco gols como profissional, desde 2022. Outra cria da base, Isa também renovou até o final de 2026. Vestindo o manto tricolor, a atacante balançou as redes em dez oportunidades.

Isa é do Tricolor até 2??0??2??6??! ?? A atacante Isa, revelada pela base, renovou o seu vínculo com o Tricolor por mais duas temporadas! Vamos juntas, Isa! ? Confira a entrevista completa ?? https://t.co/nqJQuME5Uq#FutebolFemininoTricolor#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/vgFGkcSOXU ? São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) December 24, 2024

A goleira Carlinha, uma das jogadoras mais experientes do elenco, renovou seu contrato até dezembro de 2025. A arqueira é a jogadora mais longeva do atual elenco tricolor. Ela chegou ao clube em 2019 e fez sua estreia em um jogo contra o América-MG, pela Série A2 do Brasileirão feminino. São, no total, 161 partidas disputadas pelo time e várias defesas históricas.

Agora, a zagueira Jéssica Soares teve seu vínculo renovado no Tricolor paulista até o final de 2025. No clube desde o início de 2024, a defensora disputou 28 jogos e balançou as redes em uma oportunidade. Ela foi decisiva nas cobranças de pênaltis, que garantiram a vaga na final do Brasileirão, e na conquista da vaga inédita do time na Copa Libertadores.

Até o final de 2025, o São Paulo também renovou com a atacante Majhu e com com Camilinha. A camisa 10 do clube do Morumbis fez 27 jogos e, no período, marcou quatro gols, o que rendeu o retorno à Seleção Brasileira, após quatro anos afastada.